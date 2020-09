Russia: coronavirus, Fondo investimenti diretti assicura a Nepal 25 milioni di dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) della Federazione Russa ha concordato la fornitura di 25 milioni di dosi di vaccino Sputnik V contro il coronavirus al Nepal. Lo ha dichiarato l'ufficio stampa del fondo. "Il Fondo russo per gli investimenti diretti e Trinity Pharmaceuticals, uno dei maggiori distributori farmaceutici in Nepal, hanno concordato di fornire al paese 25 milioni di dosi del primo vaccino contro il coronavirus registrato al mondo, Sputnik V", si legge nel comunicato. Il volume delle forniture è pari al 90 per cento della popolazione del paese, ha osservato l'Rdif.(Rum)