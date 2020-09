Calabria: stanziati sei milioni per il diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Calabria ha deliberato lo stanziamento di 6 milioni e mezzo, 2 milioni in più rispetto alle precedenti legislature, per il diritto allo studio in favore dei comuni calabresi. Il fondo regionale per il piano scuola servirà a finanziare servizi essenziali per l'accesso all'istruzione quali assistenza specialistica, sussidi per disabili, mense, trasporti, convitti e semiconvitti e borse di studio. L'assessore all'Istruzione Sandra Savaglio al riguardo ha dichiarato: “È la prima volta, dopo molti anni che il fondo viene sensibilmente aumentato. Siamo fieri di essere riusciti a conferire oltre 2 milioni in più quest’anno per erogare servizi alle famiglie e assicurare, bene e meglio, il diritto allo studio. Lo abbiamo detto e ribadito più volte, l’istruzione è ai primi posti insieme alla sanità e al lavoro, nelle strategie politiche della presidenza Santelli, di una regione che, se vuole davvero elevarsi e crescere, deve partire dalla scuola e dalla conoscenza”. L’erogazione del fondo, calcolato in percentuale su due parametri (popolazione studentesca - dati Istat, e numero disabili residenti - dati Inps), avverrà secondo la prassi: i comuni dovranno, previa conferenza di servizio con le scuole, procedere all'approvazione di un piano di riparto indicando le priorità di spesa e fermo restando la necessità di garantire l'assistenza specialistica dei disabili prima di ogni cosa. La Regione erogherà immediatamente il fondo non appena i comuni trasmetteranno il piano di riparto. (Ren)