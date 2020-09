© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto è in partenza per Varsavia. Lo ha annunciato lo stesso sottosegretario tramite Twitter. "Incontrerò i viceministri agli Esteri e alle Infrastrutture per discutere di rapporti bilaterali politici ed economici e l’ombudsman per i diritti dei cittadini, per approfondire i temi dello Stato di diritto e della situazione della comunità Lgbt+", ha dichiarato Scalfarotto. (Vap)