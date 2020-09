Scuola: Granato (M5s), alla Lega non interessa il suo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al responsabile scuola della Lega, Mario Pittoni, che si scaglia contro la decisione della ministra Azzolina di tenere le prove del concorso straordinario a partire dal prossimo 22 ottobre, andrebbe fatta una domanda non retorica: quando, a suo avviso, andrebbe tenuto il concorso? A Natale? Ancora dopo?". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato Bianca Laura Granato. "Certamente mai, perché la loro intenzione (non solo dei leghisti, per la verità) sarebbe quella di procedere ad una stabilizzazione indiscriminata che non tenga conto in alcun modo della preparazione di chi va a rivestire l'importante ruolo di insegnante - aggiunge -. Usare la scuola statale come serbatoio elettorale noncurante del fatto che sulle ceneri della scuola pubblica così distrutta si dovrebbe costruire il futuro degli ultimi e dei primi. Dispiace il riferimento personale, ma le ricette della scuola del senatore Pittoni, che parla di scuola solo in termini di sanatorie, rispecchia l'esperienza che ne ha avuto per un brevissimo tempo della sua vita".(com)