India: ministro Esteri Jaishankar in visita a Tokyo il 6 e 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita ufficiale in Giappone, a Tokyo, il 6 e 7 ottobre, per consultazioni bilaterali con l’omologo giapponese e per partecipare, il 6 ottobre, alla seconda riunione ministeriale India-Australia-Giappone-Stati Uniti. Lo riferisce un comunicato del suo dicastero. Nel corso della visita, si legge nella nota, saranno discusse questioni bilaterali e regionali di comune interesse: in particolare, si parlerà dell’ordine internazionale nell’era post-Covid e delle risposte coordinate alle sfide lanciate dalla pandemia. Sarà, inoltre, ribadita l’importanza del mantenimento di una regione indo-pacifica libera, aperta e inclusiva. Jaishankar avrà anche colloqui bilaterali con gli omologhi australiano e statunitense. (Inn)