Imprese: Digital magics e Lazio Innova lanciano "Magic wand"

- Un’Italia economicamente più solida, più sostenibile, in cui le città e i luoghi di lavoro diventano spazi di socializzazione e di benessere, dove le nuove generazioni hanno la possibilità di sviluppare le proprie capacità e crescere in contesti sicuri, in quest’era di grande incertezza. Sono questi alcuni temi che "Magic wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups", il nuovo programma di accelerazione promosso da Digital magics e Lazio innova, lancerà alle startup innovative residenti nel territorio laziale o provenienti da altri distretti, anche dall’estero, ma disponibili ad aprire qui la propria sede operativa. "Magic wand" si rivolge alle nuove aziende interessate a sviluppare soluzioni digitali per velocizzare il cambiamento verso l’economia circolare, verso nuovi modelli sostenibili di produzione e consumo, di accesso alle energie rinnovabili, per supportare e migliorare il benessere, per rendere più facile la vita degli operatori sanitari e dei pazienti; progetti in grado di promuovere l’innovazione digitale in nome di un’industrializzazione responsabile e sostenibile. L’obiettivo del nuovo programma di accelerazione è individuare startup che, con le loro idee, possano sostenere la ripartenza delle aziende e la ripresa economica dell’area laziale, dopo la crisi sanitaria da Covid-19. (segue) (Com)