Imprese: Digital magics e Lazio Innova lanciano "Magic wand" (2)

- Magic Wand, si legge in una nota, "fa seguito all’accordo biennale siglato lo scorso maggio tra Digital magics e Lazio innova che prevedeva l’avvio, attraverso il comitato di investimento di Innova venture, nelle persone di Stefano Peroncini, Fabio Mondini e Peter Mayrl, di una serie di iniziative volte a selezionare e a sostenere con programmi di accelerazione e in co-finanziamento giovani aziende, per una disponibilità complessiva di investimenti fino a 6 milioni di euro (40 per cento da parte di Innova venture e al 60 per cento da parte di Digital magics spa). "Magic wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups" si giova del supporto logistico ed operativo di "Spazio attivo": gli hub dell’innovazione diffusi in tutte le province che offrono i servizi della Regione Lazio a imprese, startup, maker e cittadini, attraverso la formazione e l’orientamento all’imprenditorialità e al lavoro e che, in collaborazione con enti locali, consorzi industriali, università e centri di ricerca, sostengono la diffusione della cultura imprenditoriale. Le startup interessate e con i requisiti richiesti avranno tempo fino al 9 ottobre 2020 per proporre i loro progetti in ambito: Agritech, Medtech, Edtech, Smart City, Mobility, Energy, Space-Tech e Supply Chain, dal sito https://www.f6s.com/magicwandromeaccelerationprogram/about. Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionate 20 startup che il 16 ottobre 2020 potranno partecipare al Pitch Day per raccontare il proprio progetto. Di queste, 10 saranno selezionate per la fase di accelerazione della durata di tre mesi, che prevede diversi step, a partire da un periodo di test e sviluppo in cui Digital magics aiuterà le startup a riprogettare i propri modelli di business e a creare proposte di valore per competere sul mercato". (segue) (Com)