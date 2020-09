Imprese: Digital magics e Lazio Innova lanciano "Magic wand" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di selection gate, prevista il 13 gennaio 2021, avrà il compito di decretare le 6 startup finaliste del programma di accelerazione Magic wand Roma, che riceveranno ciascuna un investimento di 175mila euro e prenderanno parte alla fase di validation in cui saranno supportate nell’execution del proprio progetto, per essere pronte a presentarsi alla community di investitori nel corso dell’Investor day di febbraio 2021. Dichiara Marco Gay, amministratore delegato di Digital magics: "Il programma di accelerazione con Lazio Innova è un piano ambizioso che oggi fa un nuovo passo avanti per sostenere la ripresa dei territori italiani. In questo momento difficile, in cui il nostro sistema economico e sociale è messo a dura prova, è necessario favorire lo sviluppo delle startup, investendo e dando credito ai giovani con la loro capacità innovativa. Grazie alla loro forza creativa, all’abilità di fare impresa con flessibilità, visione e specializzazione, le startup offrono oggi soluzioni e servizi innovativi di impatto, in linea con le sfide globali e che ci porteranno verso nuovi modelli di sostenibilità, transitandoci da un’economia lineare a circolare. Per questo con'Magic wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups' vogliamo fare sistema chiamando e coinvolgendo gli innovatori digitali che condividono con noi questa visione". Per Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio innova: "Con il programma di accelerazione progettato insieme a Digital magics si aggiunge un altro importate tassello alla strategia che Lazio innova sta attuando per conto della Regione per sostenere e attrarre sul nostro territorio giovani digitali e startup innovative. Abbiamo pensato di coinvolgere gli Spazi attivi presenti in tutte le province della regione per dare maggiore forza allo scouting di idee e proposte provenienti dal territorio e per inserire i team selezionati all’interno di una rete già attiva e dinamica". (Com)