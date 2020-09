Russia-Bielorussia: Putin, pressione esterna senza precedenti su Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle elezioni presidenziali, sulla Bielorussia viene esercitata una pressione esterna senza precedenti. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo videomessaggio ai partecipanti al settimo forum delle regioni russe e bielorusse. I presidenti di Bielorussia e Russia non hanno preso parte personalmente, come di consueto, alla sessione plenaria del Forum, limitandosi quest'anno ad intervenire con video messaggi. "Tenendo conto della difficile situazione in cui si è trovata la Repubblica di Bielorussia, anche in condizioni di pressione esterna senza precedenti dopo le elezioni presidenziali, vorrei ribadire ancora una volta: le relazioni tra Russia e Bielorussia non sono soggette né al tempo né alla congiuntura, hanno solide basi", ha dichiarato Putin. Il capo di Stato russo ha ricordato al presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko la posizione di Mosca a favore di una risoluzione senza influenze esterne della crisi politica. Allo stesso tempo, ha accolto con favore l'opportuna e tempestiva proposta di Lukashenko di avviare i lavori sulla riforma costituzionale in Bielorussia. Nel proprio intervento, il capo della Stato bielorusso ha definito il Forum un'importante continuazione del dialogo aperto con Putin a Sochi. "Il vertice di oggi è importante per l'Unione di Stati in quanto prosegue il dialogo che io e il presidente della Federazione Russa abbiamo avviato durante il nostro incontro a Sochi nel settembre di quest'anno. Questo è un altro passo importante verso il rafforzamento del buon vicinato e lo sviluppo della cooperazione tra i nostri popoli fraterni", ha dichiarato. (Rum)