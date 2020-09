Decreto Rilancio: Intesa Sanpaolo, accordo con Finco per sostegno imprese associate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese associate - si legge ancora nel comunicato - potranno inoltre usufruire di un servizio di assistenza online gratuito mediante una piattaforma gestita da Deloitte, operatore specializzato per la gestione dei passaggi amministrativi e delle certificazioni finali necessarie ai fini del credito d’imposta. Per dare ulteriore impulso agli investimenti e per agevolare quelli in beni strumentali funzionali agli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica degli edifici, Intesa Sanpaolo ha infine previsto alcune soluzioni abbinabili alle misure del decreto Liquidità: un finanziamento a medio-lungo termine con durata fino a 72 mesi e preammortamento fino a 36 mesi; prodotti di leasing, di reverse factoring e di confirming per il sostegno ai fornitori. “Come noto - afferma Angelo Artale, direttore generale Finco - chi riqualificherà un immobile nel periodo fra luglio 2020 e dicembre 2021 (si parla di una proroga che sarebbe opportuna), aumentando l’efficienza energetica e/o sismica, potrà ottenere un credito d’imposta sino ad un massimo del 110 per cento della spesa totale, che potrà portare in compensazione in cinque anni o cedere a terzi. Questo credito potrà anche, in alternativa, essere ceduto a chi eseguirà i lavori attraverso il meccanismo dello 'sconto in fattura' e potrà a sua volta essere anche ceduto dall’impresa ad altri soggetti, tra cui banche ed istituzioni finanziarie. Si tratta di un’importante accordo - aggiornato alla luce delle ultime normative - per le imprese rappresentate da Finco, in particolare nei comparti delle opere specialistiche e superspecialistiche per le costruzioni e la manutenzione”. (segue) (Com)