Migranti: Grecia, ricollocati tutti i minori non accompagnati nei centri sulle isole

- Il governo greco ha ricollocato tutti i minori non accompagnati presenti nei centri di accoglienza e identificazione dei migranti sulle isole dell'Egeo e nella provincia di Evros, al confine con la Turchia. Lo rende noto oggi la segretaria speciale greca per la protezione dei minori non accompagnati, Eirini Avgenaki, con un messaggio su Facebook, ripreso dal quotidiano di Atene "Kathimerini". "Il nostro paese ha preso una decisione importante nella protezione di questa popolazione ed è nella posizione di adempiere con successo agli impegni internazionali. Non ci sono più minori non accompagnati nei campi di ricezione e identificazione sulle isole ed a Evros", ha scritto Avgenaki. Secondo i dati del Centro nazionale per la solidarietà sociale, mostrati dalla segretaria, alla fine di febbraio erano 1.752 i minori non accompagnati ospitati nelle strutture delle isole, per un totale di 5.379 in tutta la Grecia. (Gra)