Nagorno-Karabakh: Castaldo (M5s), tutti gli attori facciano un passo indietro, l'Ue valuti sanzioni

- L'escalation militare nel Nagorno-Karabakh ha la potenzialità di destabilizzare l'intera regione e per questo tutte le parti coinvolte, anche quelle regionali, sono chiamate a fare un passo indietro; mentre l'Unione europea deve far sentire la propria voce, valutando anche la possibilità di ricorrere a sanzioni. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), che condanna "con forza l'operazione militare condotta dalle forze azere nella regione del Nagorno Karabakh". Secondo Castaldo, "l'inaccettabile ricorso all'aggressione militare indiscriminata, che ha mietuto numerose vittime e feriti anche tra i civili, mina radicalmente le possibilità di un rilancio del processo di pace ed è una flagrante violazione del diritto internazionale e del dialogo finora condotto in sede Osce", l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. "Chiediamo a tutte le parti coinvolte di fare immediatamente un passo indietro: questa escalation militare ha le potenzialità per destabilizzare l'intera regione. Sono profondamente convinto che l'Ue debba levare la propria voce con forza, valutando anche la possibilità di ricorrere a sanzioni qualora vi fosse un rifiuto a interrompere le ostilità", ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo. (segue) (Beb)