Nagorno-Karabakh: Castaldo (M5s), tutti gli attori facciano un passo indietro, l'Ue valuti sanzioni (2)

- Per questa ragione, "insieme ad altri colleghi europarlamentari di varie nazionalità, ho firmato una lettera indirizzata all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nella quale chiediamo di profondere ogni sforzo per ottenere un immediato cessate il fuoco e il rilancio di meccanismi vincolanti per il monitoraggio delle eventuali violazioni, unico modo per ricostruire la fiducia necessaria a un processo di dialogo efficace. I valori europei del multilateralismo e della pace devono prevalere", ha spiegato. "È da condannare, inoltre, la retorica aggressiva del Presidente (turco, Recep Tayyip) Erdogan e il suo supporto a Baku: fonti giornalistiche riferiscono la partecipazione di migliaia combattenti jihadisti provenienti dal nord della Siria mobilitati dalla Turchia", ha continuato Castaldo. "Se questa notizia fosse confermata sarebbe un'ingerenza tanto preoccupante quanto inaccettabile. Chiediamo a tutti gli attori regionali di non usare questo conflitto come pretesto per espandere le proprie sfere di influenza", ha concluso (Beb)