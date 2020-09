Isis: pm Milano, marito Brignoli morto a settembre per malattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohamed Koraichi, il marito di origine marocchine di Alice Brignoli, "è morto lo scorso settembre, non in combattimento, ma per un'infezione intestinale". Lo ha detto il pm Alberto Nobili, responsabile dalla sezione distrettuale anti-terrorismo della Procura di Milano, nel corso della conferenza stampa sulla cattura della 'foreign fighter" italiana che raggiunse la Siria nel settembre 2015 insieme ai figli minorenni e al marito. "Abbiamo - ha aggiunto - recuperato la documentazione medica che accerta il decesso".-- (Rem)