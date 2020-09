Spagna: ex presidente Catalogna Torra ricorre a Corte costituzionale per sospendere sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Catalogna, Quim Torra, sospeso ieri per un anno e mezzo dalla Corte suprema spagnola per il reato di disobbedienza, oggi presenterà ricorso al Tribunale costituzionale (Tc) per chiedere la sospensione cautelare della sentenza. L'avvocato di Torra, Gonzalo Boye, ha affermato che se il ricorso non sarà ammesso si rivolgerà alla Corte europea dei diritti dell'uomo. In questo senso, Boye ha ricordato che il Tc ha sempre accettato di sospendere la sentenza in tutti i precedenti analoghi che hanno coinvolto politici nel passato fino alla risoluzione dell'appello, quindi dovrebbe procedere nello stesso senso nel caso di Torra. Tuttavia, il legale non è stato molto ottimista affermando che per il suo assistito si applicherà "una dottrina coloniale del diritto". Boye ha poi denunciato le "innegabili" interferenze politiche in questa vicenda. (Spm)