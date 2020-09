Ue: Fornaro (Leu), no contributi a pioggia, individuare progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi europei in arrivo con il Recovery fund e gli strumenti messi in campo dall'Unione europea "non devono essere dispersi in mille rivoli con contributi a pioggia. Dovranno essere individuati progetti prioritari condivisi per recuperare i ritardi sul digitale, la transizione ecologica e le diseguaglianze economiche e sociali. Spendere bene e in fretta i fondi europei è una sfida fondamentale per il futuro dell'Italia e non solo del governo". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. (com)