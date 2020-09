Governo: Di Maio, ok tavolo su fisco, maggioranza dia visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma fiscale "c’è un’ampia convergenza tra le principali forze di maggioranza ed è un bene, così come è un bene la proposta del segretario del Pd Nicola Zingaretti di istituire un tavolo per cominciare a lavorare insieme, un tavolo che riunisca tutti i rappresentanti delle forze politiche all’interno dell’esecutivo, dunque che dia respiro al ruolo stesso del Parlamento e alla sua centralità". Così in una nota il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Come ho sottolineato più volte, a questo Paese serve infatti una visione complessiva sul lungo periodo e questa maggioranza è perfettamente in grado di offrire questa visione”, ha concluso il titolare della Farnesina.(Res)