Scuola: Ocse, in Italia il 96,4 per cento degli studenti in quelle pubbliche

- Il 96,4 per cento degli studenti in Italia è iscritto alla scuola pubblica. È quanto emerge dal rapporto Pisa (Programme for International Student Assesment) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse). Il restante 3,6 per cento si trova invece in istituti privati. Il 22,7 per cento degli studenti ha avuto difficoltà nel ricevere un'adeguata istruzione a causa della mancanza di insegnanti, mentre per il 48,8 per cento il problema è legato alla mancanza del personale scolastico.(Frp)