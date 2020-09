Sanità: Gallera, nella seconda metà di ottobre partiremo con vaccini antinfluenzali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, a margine del convegno organizzato dalla Fondazione theBridge in corso a Palazzo Lombardia, ha ribadito che la Lombardia è pronta e partirà nella seconda metà di ottobre. "Sono stati ultimati i piani delle Ats, dei piani importanti, che hanno visto un coinvolgimento di tutti i medici di medicina generale nel verificare la loro disponibilità a farli all'interno dei loro studi, se gli studi si prestano con le nuove regole, o farli al di fuori in luoghi individuati", ha detto Gallera spiegando che "abbiamo sentito tutti i Comuni che stanno mettendo a disposizione palestre, centri civici e altri luoghi ampi dove fare le vaccinazioni. Siamo pronti, partiremo come da programma nella seconda metà di ottobre con l'obiettivo di vaccinare tutti i nostri anziani, i bambini, i soggetti fragili e tutte le categorie a rischio". (Rem)