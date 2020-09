Francia: genocidio Ruanda, domani pronuncia della Corte di cassazione su ricorso Kabuga contro estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per domani, 30 settembre, la pronuncia della Corte di cassazione di Parigi sul ricorso presentato da Felicien Kabuga, il presunto “finanziere” del genocidio in Ruanda arrestato nel maggio scorso, contro la sua consegna ad Arusha per essere processato per genocidio e crimini contro l'umanità. lo riferisce la stampa francese. Lo scorso 3 giugno la Corte d'appello di Parigi, incaricata di esaminare la validità del mandato d'arresto emesso dal Meccanismo per i tribunali penali internazionali (Irmct), ha ordinato la consegna di Kabuga alla struttura istituita nel 2010 e responsabile del completamento del lavoro del Tribunale internazionale per il Ruanda (Ictr). Accusato di essere il "finanziere" del genocidio in Ruanda, Kabuga è stato arrestato lo scorso 16 maggio alla periferia di Parigi dopo 25 anni di latitanza. L’87enne è accusato in particolare di aver partecipato alla creazione delle milizie hutu Interahamwe, fra le principali responsabili del genocidio che, secondo le Nazioni Unite, uccise circa 800 mila persone in gran parte appartenenti alla minoranza tutsi. Kabuga è anche sospettato di aver contribuito nel 1993 all'acquisto massiccio di machete che sarebbero stati distribuiti ai miliziani nell'aprile 1994, accusa che sostiene la tesi di una pianificazione del genocidio ma mai presa in considerazione dalla giustizia internazionale. (Frp)