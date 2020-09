Belgio: formazione del governo, i negoziati continuano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per la formazione del governo federale del Belgio, portati avanti da Paul Magnette, esponente del Partito socialista, e da Alexander De Croo, del partito liberale Open Vld, sono ripresi questa mattina alle 9. Lo rendono noto i media belgi. Nella serata di ieri, i negoziatori sono stati ricevuti dal Re Filippo, promettendo di inviare un rapporto sugli esiti delle consultazioni "nel più breve tempo possibile", come annunciato dal Palazzo reale in un comunicato. Sono sette i partiti coinvolti nelle trattative per la formazione dell'esecutivo belga, appartenenti a quattro diverse famiglie politiche: socialisti, cristiano-democratici, liberali e verdi. La coalizione è stata per questo ribattezzata "Quattro stagioni" o "Vivaldi". Tra gli ultimi nodi da sciogliere ci sono la questione della spesa pubblica e il tema delle nomine governative, tra cui la scelta del futuro primo ministro che dovrebbe ricadere su uno dei due negoziatori. (Res)