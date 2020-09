Regno Unito: coronavirus, alta spesa pubblica potrebbe durare a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito potrebbe trovarsi ad affrontare un importante dilemma durante questo autunno, tra il dovere promuovere nuove misure di austerità e l'aumentare "permanentemente" la spesa pubblica. Secondo l'Istituto per gli studi fiscali (Institute for Fiscal Studies), a causa della pandemia la spesa pubblica potrebbe diventare la voce principale nelle entrate nazionali per più di un decennio. Secondo l'istituto, l'alternativa sarebbero anni di austerità, che inevitabilmente andrebbero a colpire diversi servizi pubblici. Questo autunno infatti dovrebbe avere luogo una revisione alla spesa, come confermato peraltro dal governo, e sarà quella l'occasione in cui si comprenderanno le intenzioni dell'esecutivo in materia di spesa. Secondo l'istituto, sarà cruciale vedere quanto dei 70 miliardi di spesa aggiuntiva annunciati (circa 77 miliardi di euro) saranno ripetuti nei prossimi anni. "Se anche solo un quarto di questa spesa fosse ripetuto nei prossimi anni", scrive l'istituto, "il livello complessivo di spesa dovrebbe salire ben più in alto di quanto previsto nella precedente legge di bilancio per i prossimi anni". (Rel)