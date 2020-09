Coronavirus: 1.422 nuovi casi confermati in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.422 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Marocco, con 1.877 guarigioni. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Il nuovo bilancio dei casi confermati porta a 119.107 il numero di contagi nel Regno dal primo caso segnalato il 2 marzo e a 97.468 quello di persone completamente guarite, con un tasso di guarigione dell'81,8 per cento, ha detto il ministero nel suo bollettino quotidiano sul Covid-19. Il numero di morti è salito a 2.113, con 44 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, un tasso di letalità dell'1,8 per cento, secondo la stessa fonte. (Mar)