Scuola, si allunga la lista degli acquisti con la Carta del docente: ecco cosa si può comprare

- Computer, programmi e corsi on line. Poi corsi di lingua, strumenti elettronici e percorsi di formazione professionale. E’ ciò che si può acquistare con i 500 euro messi a disposizione degli insegnati attraverso la Carta del docente. Fino al 31 dicembre la lista dei prodotti acquistabili è più lunga, a causa dell’emergenza Covid.Scorrendo le Faq aggiornate del ministero dell’Istruzione, è possibile spendere i soldi del bonus per comprare personal computer e palmari, e-book e tablet o strumenti di robotica educativa. Fino alla fine dell’anno è possibile acquistare anche attrezzatura utile per la didattica a distanza: via libera quindi a webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Rimangono esclusi gli smartphone, ritenuti strumenti non finalizzati alla didattica.Oltre i dispositivi elettronici e i programmi per computer, la Carta del docente permette l’acquisto di libri e testi (anche in formato digitale) o pubblicazioni e riviste utili all'aggiornamento professionale. E’ possibile poi frequentare corsi e attività di aggiornamento professionale svolti da enti accreditati, iscriversi a corsi di laurea (triennali, magistrali o a ciclo unico) o master e corsi post lauream inerenti al profilo professionale dell’insegnante.E’ possibile spendere il voucher anche per l’accesso a teatri e cinema; poi mostre, eventi e spettacoli dal vivo anche non strettamente inerenti al proprio profilo. (Rin)