Mali: presidente nigeriano Buhari, restano da risolvere alcune “zone grigie” prima della revoca delle sanzioni

- Prima che le sanzioni al Mali vengano revocate occorre che siano risolte alcune “zone grigie” tra cui il pieno passaggio di poteri dai militari alle autorità civili. Lo ha ribadito il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, al termine della missione nel Paese effettuata dal capo mediatore della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) ed ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan. “Secondo l'inviato speciale, i leader militari devono ancora soddisfare la richiesta della Cedeao di un civile a pieno titolo come vicepresidente e (indicare) quale sarà il suo ruolo nel governo”, si legge in una nota della presidenza, aggiungendo che i leader regionali potrebbero incontrarsi di nuovo per discutere della situazione politica del Mali. La Cedeao ha imposto sanzioni al Mali dopo il colpo di Stato del mese scorso tuttavia, sebbene le condizioni richieste per la revoca delle sanzioni – la nomina di un presidente e di un primo ministro civili –siano state rispettate, l’annuncio tarda ad arrivare. È probabile, in tal senso, che si attenda la formazione del nuovo governo del neo premier Moctar Ouane, anche se restano da chiarire ancora alcuni punti tra cui il ruolo che ricoprirà il vicepresidente Assimi Goita, già capo della giunta militare. (segue) (Res)