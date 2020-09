Mali: presidente nigeriano Buhari, restano da risolvere alcune “zone grigie” prima della revoca delle sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una mossa attesa, anche se non scontata, il presidente ad interim del Mali, Bah Ndaw, ha nominato ieri il nuovo premier incaricato di guidare il Paese nella difficile transizione verso nuove elezioni, dopo il colpo di Stato con cui scorso 18 agosto è salita al potere la giunta militare. Si tratta di Moctar Ouane, 64enne diplomatico di lungo corso che ha ricoperto l’incarico di ministro degli Esteri tra il 2004 e il 2011 sotto l'ex presidente Amadou Toumani Touré, estromesso nel 2012 da un altro colpo di Stato militare. Già rappresentante permanente presso le Nazioni Unite dal 1995 al 2002 e in seguito diventato consigliere diplomatico della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), Ouane sembra essere il profilo adatto per garantire un equilibrio fra le diverse anime della società civile e spetterà ora a lui nominare - entro 48 ore - un governo civile la cui entrata in carica dovrebbe garantire la revoca delle sanzioni da parte della Cedeao. (segue) (Res)