Mali: presidente nigeriano Buhari, restano da risolvere alcune “zone grigie” prima della revoca delle sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non essendo uno degli attori principali della politica interna maliana, il nuovo primo ministro viene considerato da più parti come una figura equidistante dai partiti ed è anche per questo motivo che è stato preferito ai 14 candidati del Movimento 5 giugno-Raggruppamento delle forze patriottiche del Mali (M5-Rfp), la coalizione di opposizione promotrice delle proteste di massa dei mesi scorsi che avevano hanno fortemente indebolito la posizione del presidente deposto Ibrahim Boubacar Keita. Formatosi a Dakar, in Senegal, e poi in Francia presso la Scuola nazionale di amministrazione, Ouane proviene dalla regione di Mopti, nel centro del Mali, ed è considerato un fine conoscitore delle istituzioni della Repubblica maliana, oltre a conoscere personalmente diversi capi di Stato. Negli ultimi anni Ouane si è ritirato dalla scena politica nazionale per dedicarsi al suo lavoro di funzionario dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa), prima come consigliere politico poi come delegato generale incaricato della pace e della sicurezza. Il suo compito sarà ora quello di riunire una classe politica maliana divisa su molte questioni e il suo primo test sarà senza dubbio la formazione del nuovo governo. (segue) (Res)