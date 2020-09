Mali: presidente nigeriano Buhari, restano da risolvere alcune “zone grigie” prima della revoca delle sanzioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse, infatti, le beghe che il nuovo premier sarà chiamato ad affrontare fin da subito. Innanzitutto, la gestione dei rapporti con il M5-Rfp e il peso che quest’ultimo ricoprirà in seno al nuovo esecutivo. La piattaforma guidata dall’influente imam Mahmoud Dicko – considerata la mente delle proteste di massa che hanno dapprima indebolito e in seguito portato alla destituzione di Keita per mano dei militari – non ha infatti tardato a manifestare i primi malumori dopo la nomina di un premier “estraneo” alla società civile, sebbene uno dei dirigenti della piattaforma, Mohamed Ali Bathily, si sia affrettato a smentire. “Volevamo un cambiamento vero per (affrontare) i problemi del Mali. Non si trattava di lottare per l'ambizione personale. Coloro che hanno presentato le loro candidature all'interno del M5 avevano sicuramente le loro ragioni. Non vorrei che provassero frustrazione in alcun modo. Sono convinto che Moctar Ouane sia una persona degna”, ha detto Bathily, citato dall’emittente “Rfi”. Ad ogni modo, non c’è dubbio che una delle principali sfide per il nuovo primo ministro sarà quella di garantire il coordinamento di tutti i profili civili e militari, contemperando la necessità di perseguire gli obiettivi della transizione e con quella di garantire il ripristino del rapporto di fiducia tra forze militari, civili e politiche, il tutto in armonia con una comunità internazionale che continua a vigilare sul processo in corso in Mali. (Res)