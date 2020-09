Ungheria: premier Orban chiede le dimissioni della commissaria Ue Jourova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto le dimissioni della vicepresidente della Commissione europea, la ceca Vera Jourova. Lo ha fatto con una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui Orban replica alle "dichiarazioni pubbliche offensive" fatte da Jourova all'indirizzo dell'Ungheria. "Secondo la vicepresidente, in Ungheria si sta costruendo una 'democrazia malata' e in aggiunta ha insultato i cittadini europei di nazionalità ungherese dicendo che non sono nella posizione di formare una propria opinione indipendente", ha scritto il capo del governo di Budapest nella missiva. (segue) (Vap)