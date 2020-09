Marocco: governo si impegna a prendere misure alternative per sostenere le persone malate di cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di misure realistiche e alternative saranno presto lanciate dal governo del Marocco per la prevenzione e il trattamento del cancro, nonché per sostenere le persone con questa malattia. Lo ha annunciato il capo del governo marocchino, Saadeddine el Othmani. A questo proposito, El Othmani ha ricevuto il rappresentante della petizione per un Fondo pubblico contro il cancro, al quale ha risposto in merito alle misure che il governo intende prendere in risposta a questa petizione, si legge in un comunicato stampa del gabinetto del capo dell’esecutivo. In particolare, ha detto il premier, il governo si impegna ad adottare misure alternative e immediate a sostegno delle persone con questa malattia attraverso l'adozione del piano nazionale di prevenzione e cura del cancro 2020-2029, che mira a ridurre i tassi di incidenza e mortalità e migliorare la qualità della vita dei pazienti e di coloro che li circondano. (Mar)