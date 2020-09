Roma: Guerrini (M5s), nessun taglio fondi alle vittime di violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione per le Pari opportunità di Roma Capitale Gemma Guerrini, in una nota dichiara: "Smentiamo categoricamente l'ordine del giorno in cui il Pd dichiara che 'in assestamento di bilancio mancano all'appello circa 300mila euro delle risorse da destinarsi ai centri antiviolenza". "Al contrario spiega - l'attuale amministrazione capitolina può rivendicare senza tema di smentita di aver promosso il supporto e l'attuazione di misure a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli come nessuno aveva mai fatto in precedenza. Riteniamo impensabile che proprio le opposizioni, più volte protagoniste di dichiarazioni pubbliche con cui esortavano noi della maggioranza a studiare e a imparare, non siano capaci di leggere un bilancio.Reputiamo difficile, se non impossibile, che non abbiano compreso che la cifra in oggetto, prevista per la realizzazione del programma di spesa relativa ai centri antiviolenza, sia stata restituita all'Amministrazione per dovere di legge, dal momento che quel finanziamento è stato coperto con i fondi del Pon Metro e che nessun taglio è stato apportato a quei servizi che, al contrario, sono stati implementati". "Una gaffe che riporta allo strafalcione sul bilancio commissariale del 2016 - prosegue ancora Guerrini - quando le opposizioni accusarono l'attuale Amministrazione di aver tagliato fondi per 300.000 euro ai servizi per le donne vittime di violenza nonostante un'indagine approfondita della Commissione per le Pari Opportunità (ex-Elette) avesse dimostrato tale taglio fosse inesistente e che si era trattato di un 'errore materiale di contabilità. Le opposizioni spesso nei loro interventi rimproverano la maggioranza di mancato ascolto. Perché non provano a dare contributi utili anziché affannarsi a cercare il torbido dove non c'è?". (Com)