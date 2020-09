Venezuela: coronavirus, 837 nuovi casi di contagio in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 614 morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Venezuela, otto dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Comunicazione e Informazione, Freddy Nanez, segnalando che il totale dei contagi è salito a quota 73.528, 837 in più rispetto al giorno precedente. Il maggior numero di nuovi infetti, è stato riportato nel Distretto Capitale, l'unità amministrativa che comprende anche Caracas, 196, seguito degli stati di Miranda, 151 e Vargas, 97. I dati ufficiali confermano dunque una situazione contenuta rispetto a quanto si vede in altri paesi della regione. Il presidente Nicolas Maduro, pur parlando di un progressivo livellamento della parabola dei contagi, ha comunque annunciato che il prolungarsi della crisi impedisce fino a tutto il 2020 di riprendere le lezioni scolastiche in presenza. L'Accademia nazionale delle Scienze parla da parte sua di una sottostima del fenomeno, complice un basso numero di test, e di una crescita costante di contagi, fino a 14mila nuovi infetti al giorno, nei prossimi tre mesi. (segue) (Vec)