Roma: rapinano uomo in via Marsala, arrestati due stranieri

- Hanno aggredito un uomo di 62 anni e gli hanno portato via il cellulare. E’ successo ieri, poco prima delle 20 in via Marsala, dove è stata segnalata una rapina per mano di due stranieri. La vittima ha raccontato di essere stato circondato da due persone che lo hanno spintonato e gli hanno portato via il telefono e poi sono fuggiti a piedi. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino che hanno subito rintracciato i rapinatori, un libico di 30 anni e un marocchino di 25, entrambi con precedenti. I due sono stati condotti nelle camere di sicurezza del commissariato in attesa del rito direttissimo. L’uomo aggredito ha rifiutato le cure dei sanitari.(Rer)