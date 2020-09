Egitto: ministro Salute Zayed sollecita cittadini a indossare la mascherina nei luoghi chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute egiziano, Hala Zayed, ha chiesto ai cittadini di non rimanere a lungo in luoghi chiusi e li ha invitati ad indossare la mascherina quando presenti in questi luoghi, aggiungendo che ci sono preoccupazioni globali per l'aumento del numero di contagi da coronavirus durante le prossime stagioni autunnali e invernali. Il ministro ha detto, durante una conversazione telefonica con Amr Adib sul programma "Al Hekaya" sul canale “Mbc Egypt”: "Durante il periodo invernale, alle persone piace stare in luoghi più chiusi, e io consiglio loro di non stare molto fuori casa o in luoghi chiusi poco ventilati senza mascherina". (Cae)