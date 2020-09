Papa Francesco rifiuta l'udienza al vescovo emerito di Hong Kong anti Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, ha rivolto un nuovo appello a papa Francesco a non assecondare la repressione delle libertà civili da parte della Cina nell'ex colonia britannica. Intervistato dal periodico statunitense “National Catholic Register” poco dopo essersi recato a Roma, nel tentativo di ricevere un’udienza dal Pontefice per discutere delle delicate questioni dei diritti umani in Cina, e del controverso accordo tra Pechino e la Santa Sede sulla nomina dei vescovi, l’88enne Zen ha confermato di non essere stato ricevuto dal Capo della Chiesa, e di non aver anzi ottenuto, nel corso della sua permanenza a Roma, alcun riscontro da Santa Marta. Nell’intervista, concessa dal vescovo emerito il 26 settembre e pubblicata ieri, 28 settembre, Zen esprime nuovamente le proprie preoccupazioni in merito alla linee guida pastorali emanate dal Vaticano lo scorso anno, riguardanti l’obbligo, per il clero cattolico cinese, di firmare una registrazione all’Associazione patriottica cattolica cinese, dipendente da Pechino, e di riconoscere l’indipendenza della Chiesa locale da Roma.Secondo Zen, l’obbligo di registrazione civile del clero cinese è “assai più importante e devastante” del controverso accordo tra Cina e Vaticano relativo alla nomina dei vescovi, dal momento che nei fatti, le prime due ordinazioni episcopali avvenute l'anno scorso in seguito all'accordo “erano già state concordate con anni di anticipo”. Secondo Zen, il problema dell’accordo in questione è soprattutto il suo essersi prestato “a pretesto per il governo cinese per intraprendere numerose altre iniziative”.Il cardinale contesta con decisione la recente guida pastorale, tramite la quale, a suo dire, la Santa Sede incoraggia il clero cinese ad aderire all’Associazione patriottica. Il cardinale di Hong Kong si dice sorpreso che tale decisione non abbia suscitato reazioni più decise all’interno della Chiesa, e afferma di non aver ricevuto riscontri soddisfacenti in proposito dai cardinali coi quali ha tentato di intavolare uno scambio epistolare in proposito. “Vorrei davvero chiarire la questione con il Papa e il cardinale Parolin, ma ovviamente non sono potuto approdare a nulla. È trascorso più di un anno – afferma Zen – e non ho ricevuto nessuna risposta”. (Nys)