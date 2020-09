Romania: Iohannis su elezioni amministrative, Pnl e Usr nuove forze del cambiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato ha poi osservato come ci sia stata "una buona affluenza, soprattutto perché, ripeto, siamo in crisi sanitaria. Ciò dimostra che la società romena agisce con maturità e saggezza. Il coinvolgimento - ha proseguito - di ciascuno di noi nei momenti di grande decisione riguardo al nostro futuro è quello che trasformerà la Romania nel Paese che vogliamo. Pertanto, a seguito delle elezioni amministrative, la vittoria spetta prima di tutto alla democrazia romena". Allo stesso tempo, il presidente della Romania ha rimarcato come ci sia stata una "grande vittoria per la destra romena. È emersa una nuova realtà politica, quella in cui il Partito nazionale liberale (Pnl) e l'Unione salvate Romania (Usr) diventano le forze del cambiamento e il Partito socialdemocratico va all'opposizione, con uno dei risultati più deludenti". Secondo Iohannis, "un'ondata iniziata con il referendum sulla giustizia che abbiamo convocato lo scorso anno, che è proseguito con la caduta del governo socialdemocratico e poi con il voto alle presidenziali". In questo contesto, ha chiarito il capo di Stato romeno, per il Pnl si è trattata di una "vittoria storica, la migliore prestazione elettorale degli ultimi 30 anni". (segue) (Rob)