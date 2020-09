Libia: forze Haftar, mercenari Erdogan hanno cominciato a partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sappiamo se ci sia un altro motivo per cui i mercenari se ne vanno, forse la Turchia ha bisogno di loro in un'altra regione, ma ciò che conta per noi è che la partenza è già iniziata": lo ha detto il generale libico Khaled Mahjoub, direttore della guida morale nell'autoproclamato Esercito libico di Khalifa Haftar (Lna), parlando al programma "On My Responsibility" sul canale egiziano "Sada Al Balad". L’ufficiale libico ha fornito dei dettagli sugli incontri delle delegazioni libiche a Hurghada sotto gli auspici delle Nazioni Unite. L'ufficiale libico ha affermato che "il trasferimento dei negoziati in Egitto è un segnale positivo, così gli stranieri non possono assumere il controllo della nostra questione nazionale", osservando che i colloqui si basano sulla cosiddetta Dichiarazione del Cairo raggiunta lo scorso giugno. L'ufficiale ha aggiunto: "Ribadiamo il nostro rifiuto dell'intervento turco e l'obiettivo dei colloqui è raggiungere un'intesa", aggiungendo che “la stabilità della Libia è vicina". (Cae)