Ostia: entra al Burger king con un coltello e ruba l’incasso, indagini in corso

- Entra al Burger king di Ostia Lido, in viale Paolo Orlando, con il volto coperto da mascherina e cappellino e armato di coltello da cucina minaccia la cassiera per farsi consegnare l’incasso. E’ successo ieri sera poco prima delle 23. L’uomo è poi fuggito a piedi. Nessuno nel corso della rapina è rimasto ferito ma tanta è stata la paura dei presenti. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Ostia per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per individuare il rapinatore. Non è ancora stato quantificato l’incasso portato via.(Rer)