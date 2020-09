Sudan: esercito accusa gruppi armati del Darfur di aver attaccato le sue truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Sudan ha accusato i gruppi armati del Darfur di aver attaccato sue truppe nei pressi della località di Baldong, nell’area montuosa del Jebel Marra. “Le nostre forze di stanza in quest'area hanno reagito e respinto l'attacco”, ha affermato l'esercito in un comunicato, secondo cui l’attacco è stato condotto dai ribelli del Movimento di liberazione del Sudan (Slm-Aw) guidato da Abdel Wahid al Nur, che non ha firmato l’accordo di pace finale lo scorso 31 agosto. “Le forze armate continueranno a proteggere la patria, a completare il processo di pace e ad affrontare tutti coloro che prendono di mira la sicurezza e l'incolumità del Paese e dei suoi cittadini", si legge nella dichiarazione, in cui si ribadisce l'impegno delle forze armate per la cessazione delle ostilità e l’attuazione del processo di pace. Il portavoce militare dell'Slm-Aw, Walid Mohamed Abakar, ha tuttavia negato la responsabilità del suo gruppo nell'attacco e ha puntato il dito contro l'esercito sudanese. “Le forze governative di Khartum hanno lanciato un attacco insidioso sui siti sotto il nostro controllo nella parte occidentale del Jebel Marra. Le nostre forze sono state in grado di respingere l'aggressione codarda, hanno sconfitto la forza d'assalto e inflitto loro pesanti perdite”, ha affermato Abakar in una nota. In un recente rapporto presentato al Consiglio di sicurezza e relativo al periodo dal 1 giugno-31 agosto, il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, ha affermato che l'Slm-Aw ha attaccato un checkpoint dell'esercito sudanese a Kutrum, nel Darfur centrale, uccidendo 27 militari perdento nove elementi. (segue) (Res)