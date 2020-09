Tunisia: Siliana, rinvio a giudizio estremista che si addestrava in montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della sicurezza tunisina di Siliana, in collaborazione con la divisione regionale per i servizi competenti e il centro di sicurezza nazionale in Bourada, hanno fermato ieri, a seguito delle informazioni ricevute, un gruppo di estremisti che svolgevano attività sospette. In particolare, riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, il gruppo teneva sessioni di addestramento in montagna di arti marziali con un coltello. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel covo, arrestato una persona, sequestrato un telefono cellulare e due computer. Dopo aver esaminato materiale sequestrato, gli esperti hanno appurato che il gruppo era collegato ad alcuni siti web sospetti di estremismo religioso. (Tut)