Turismo: Franceschini firma protocollo con Cai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e il presidente generale del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti, firmeranno questa mattina, alle ore 11, presso il Salone del Ministro al Collegio Romano il nuovo protocollo per il turismo montano sostenibile e responsabile. Saranno presenti il Sottosegretario di Stato, Lorenza Bonaccorsi, e il Vice Presidente generale del Club Alpino Italiano, Lorella Franceschini. (com)