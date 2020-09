Spagna: sondaggio, il 70 per cento degli under 24 ha paura di perdere il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento degli spagnoli tra i 16 ed i 24 anni ha affermato che la più grande preoccupazione è perdere il lavoro, mentre nella fascia d'età superiore ai 55 anni questa percentuale scende al 55 per cento. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dal portale "InfoJob" che evidenzia come a destare particolare allarme è la possibile chiusura di aziende e imprese (69 per cento), seguita dall'ottenimento di uno stipendio inferiore alla loro esperienza e formazione (66) e, in terzo luogo, la possibilità di perdere il lavoro (61). La stragrande maggioranza dei lavoratori spagnoli ha affermato di poter perdere il lavoro nei prossimi mesi a causa degli effetti della pandemia sull'economia una volta che gli aiuti di Stato saranno terminati. (Spm)