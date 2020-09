Serbia: vicepremier Dacic, in settimana colloqui sulla formazione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, avrà entro questa settimana dei colloqui con il capo dello Stato Aleksandar Vucic sulla formazione del nuovo governo in Serbia. Lo ha annunciato lo stesso Dacic, ospite oggi dell'emittente "Rts". Dacic, che è anche leader del Partito socialista serbo (Sps), ha ricordato che la forza guidata da Vucic, il Partito progressista serbo (Sns), ha vinto le ultime elezioni tenute il 21 giugno nel paese. "Ho parlato ieri con lui e mi ha detto che ne discuteremo questa settimana", ha spiegato il vicepremier uscente aggiungendo di avere dei contatti quotidiano con il capo dello Stato su temi che riguardano il paese. "Non si tratta di temi che riguardano il governo, se saremo nell'esecutivo e quanti ministeri ci saranno all'interno di quest'ultimo. Il mio rapporto con Vucic non si è mai basato su quello", ha concluso Dacic. (segue) (Seb)