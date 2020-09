Serbia: vicepremier Dacic, in settimana colloqui sulla formazione del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba uscente, Ana Brnabic, ha dichiarato che il nuovo governo sarà definito per la metà di ottobre. Nei giorni scorsi l'attuale ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, si è detto pronto a lasciare il dicastero nel prossimo governo se necessario. In precedenza l'attuale ministero del Commercio, turismo e telecomunicazioni, Rasim Ljajic, aveva annunciato l'intenzione di non occupare una posizione ministeriale nel prossimo governo. "Esistono diverse ragioni, ma due sono fondamentali. La prima è il fatto che già due anni fa l'ho annunciato e dopo l'ho ribadito già alcune volte. La seconda nasce dalle accuse dei miei oppositori politici secondo sono in ogni governo", aveva dichiarato Ljajic lo scorso 19 agosto al quotidiano "Blic". (segue) (Seb)