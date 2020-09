Difesa: Guerini su "Il Messaggero", l'importanza del patto Nato contro le sfide emergenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte convergenza di vedute che accomuna Italia e Stati Uniti in merito alle sfide future, conferma che si può contare sul sostegno di Washington. “L'Italia vuole continuare ad essere l'Alleato di riferimento per il quadrante Mediterraneo, ma guarda alla collaborazione con gli Stati Uniti in maniera più ampia. La nostra alleanza va oltre il fatto, non certamente trascurabile, che ospitiamo nel nostro Paese circa 30 mila militari statunitensi e loro famiglie. Che operiamo fianco a fianco nei più importanti teatri operativi, dall'Afghanistan all’Iraq, dal Kosovo al Mediterraneo Centro-Orientale, dall'Oceano Indiano al Golfo di Guinea. Che godiamo di un rapporto di collaborazione industriale pienamente reciproco, che vede le nostre principali aziende del settore Difesa operare sul mercato statunitense considerandolo mercato domestico. Penso qui a Fincantieri con la recente commessa per la realizzazione delle nuove Fregate per la Marina Usa, ma anche a Beretta, a Leonardo con la fornitura di elicotteri, nonché al programma F35 che vede anche il coinvolgimento di numerose Pmi che hanno aperto proprie succursali negli Stati Uniti”, ha ricordato il titolare della Difesa. (segue) (Res)