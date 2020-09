Russia-Corea del Sud: Lavrov, interscambio commerciale vicino a 25 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la sua disponibilità a visitare la Corea del Sud dopo che sarà vaccinato contro il Covid-19. Lo ha riferito l'amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in, commentando la conversazione telefonica con l’omologo russo avvenuta nella mattinata di ieri, 28 settembre. "Mi recherò in Corea del Sud. Assumerò personalmente il vaccino russo e verrò a Seul", ha detto Putin in risposta all'invito di Moon a visitare la capitale sudcoreano. Secondo l'amministrazione, il presidente sudcoreano ha elogiato la cooperazione attiva dei due paesi nella cantieristica navale e in altri settori. Moon ha anche invitato la sua controparte russa a compiere sforzi congiunti per ottenere i primi risultati nei negoziati sul libero scambio di servizi e accordi di investimento, nella creazione di una zona industriale specializzata per le imprese sudcoreane nel Territorio del Litorale e in altri progetti bilaterali. (Git)