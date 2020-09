Cina: Pechino, esercitazioni al combattimento urbano nei pressi dello Stretto di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La televisione di Stato cinese ha diffuso immagini dell’Esercito impegnato in esercitazioni al combattimento urbano, affidate al comando provinciale di Fujian – di fronte allo Stretto di Taiwan – ed apparentemente concepite per simulare una invasione anfibia dell’Isola. Le esercitazioni si svolgono in contemporanea con una serie di manovre simultanee intraprese dalle Forze armate cinesi nei Mari Cinesi Settentrionale e Meridionale, nel Mar Giallo e nel Golfo di Bohai, in un contesto di crescente tensione con gli Stati Uniti e Taiwan. Le autorità cinesi hanno proibito la navigazione ai vascelli commerciali nelle acque interessate dalle esercitazioni. Nei giorni scorsi il governo cinese ha innalzato il livello di allerta e intensificato i preparativi in vista di eventuali “situazioni contingenti”, incluse possibili provocazioni da parte dell’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, prima delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti a novembre. Tra gli esperti di affari internazionali di Taiwan cresce anche la preoccupazione in merito alla volontà di Pechino di annettere forzosamente l’isola, che si amministra autonomamente dalla guerra civile del 1949. (segue) (Cip)