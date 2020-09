Spazio: Tokyo studia utilizzo risorse idriche locali per alimentare l’esplorazione lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) ha annunciato ieri, 28 settembre, l’intenzione di intraprendere l’esplorazione attiva della Luna a partire dalla metà del prossimo decennio, utilizzando l’idrogeno ricavato dalle risorse idriche del satellite come combustibile. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui l’impiego di idrogeno sintetizzato direttamente sulla superficie lunare dovrebbe contribuire a ridurre significativamente i costi delle operazioni, rispetto al trasporto di combustibile dalla Terra. La superficie della Luna è priva di acqua allo stato liquido, ma almeno un cratere vicino al Polo Sud del satellite, che non è mai stato esposto alla luce solare, conterrebbe acqua allo stato solido. Il Giappone intende lavorare con gli Stati Uniti per realizzare la stazione orbitante Gateway nell’arco dei prossimi dieci anni; entro il 2035 circa, i due paesi potrebbero realizzare uno stabilimento per la produzione di idrogeno presso il Polo Sud lunare. (Git)