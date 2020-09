Corea del Sud: produzione industriale in calo dello 0,9 per cento ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud prevede una ripresa della crescita economica nel terzo trimestre di quest’anno rispetto ai re mesi precedenti, che però è messa a rischio da una eventuale nuova impennata dei contagi da coronavirus. Lo ha annunciato oggi, 27 settembre, il ministro delle Finanze sudcoreano, Hong Nam-ki. Hong ha dichiarato che il governo intraprenderà sforzi a tutto campo, specie in termini di spesa fiscale, per conseguire una ulteriore accelerazione dell’economia nel quarto trimestre 2020. “Una ripresa della crescita economica rischia di essere considerevolmente limitata dal riaffiorare della Covid-19”, ha avvertito il ministro nel corso di un incontro dei ministri economici del governo. L’economia sudcoreana ha subito una contrazione del 3,2 per cento su base trimestrale tra aprile e giugno scorsi, a causa del calo delle esportazioni e dei consumi privati. Gli economisti attengono una ripresa per il terzo trimestre, ma l’aumento dei casi di contagio nel mese di agosto ,e il conseguente irrigidimento delle misure preventive, rischiano di contenere l’entità del rimbalzo. (segue) (Git)