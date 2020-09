Corea del Sud: produzione industriale in calo dello 0,9 per cento ad agosto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un incremento del 3,6 per cento annuo nei primi 20 giorni di settembre. Si tratta del primo aumento su base annua da sei mesi a questa parte, che secondo i dati delle autorità doganali del paese, pubblicati oggi, 21 settembre, è attribuibile soprattutto a un balzo della domanda internazionale di semiconduttori. Nei primi 20 giorni del mese il valore complessivo delle merci in uscita dal paese è ammontato a 29,6 miliardi di dollari, 1,02 miliardi di dollari in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La media delle esportazioni giornaliere è calata però del 9,8 per cento. Le importazioni sono calate del 6,8 per cento su base annua, a 25,1 miliardi di dollari. Le esportazioni di chip hanno registrato nei primi 20 giorni di settembre un aumento del 25,3 per cento, mentre quelle di automobili sono aumentate del 38,8 per cento. (segue) (Git)